"طرد وبصق ونقص عددي".. الزمالك يستعيد نغمة الفوز بهدفين فى مرمى الإنتاج الحربى ويحتل صدارة الدورى

الشارقة - اميمة ياسر - حصد فريق الزمالك 3 نقاط مهمة فى مشوار المنافسة على لقب الدورى بعدما تغلب اليوم، الخميس، على فريق الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الـ 16 للدورى والتى أقيمت على استاد السلام، أحرز هدفى الزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وحميد أحداد فى الدقيقة 40 من عمر المباراة.



بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 12 فى المركز الأخير. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

سيطر الزمالك على أحداث الشوط الأول كاملا وكان الأكثر خطورة، فيما حاول لاعبو الإنتاج الحربى مبادلة الزمالك الهجمات ما بين هجمات مرتدة واختراق من الأجناب، إلا أن لاعبى الزمالك ودفاعه أحبطوا كل المحاولات الهجومية لفريق الإنتاج الحربي.

وارتكب على فتحى، الظهير الأيسر لفريق الإنتاج، خطأين الأول تسبب فى ركلة جزاء لصالح الزمالك، التى تقدم بها بن شرقى، والثانية بعدما مرر الكرة بالخطأ أمام حميد أحداد، الذى وضعها فى المرمى، لينتهى الشوط 2/0 للزمالك.

بدأ الشوط الثانى بهجوم مكثف من فريق الإنتاج الحربى لتعديل النتيجة، وفى الدقيقة 51 تعرض محمد عبد الغنى مدافع الزمالك للطرد بعد حصوله على الإنذار الثانى، ويقوم كارتيرون المدير الفنى للزمالك باستبدال حمزة المثلوثى ونزول محمد عبد السلام لتعويض النقص العددى فى خط الدفاع.

سيطر لاعبو الزمالك على أحداث المباراة رغم النقص العددى وقام كارتيرون بمنح تعليمات للاعبين بالتكتل الدفاعى، منعا لدخول مرمى الزمالك أهداف.

وفى الدقيقة 82 تعرض محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربى للطرد بعد استبداله بسبب قيامه بالبصق على دكة الزمالك والجهاز الفنى أثناء خروجه.

ويحاول لاعبو الإنتاج إحراز هدف حفظ ماء الوجه، فى المقابل التزم الزمالك بالدفاع، لتنتهى المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.