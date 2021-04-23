أشرف بن شرقى يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الإنتاج الحربي.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - سجل المغربي أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه فى شباك الإنتاج الحربي من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز.

انطلقت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة الـ 16 للدوري والتي تقام على استاد السلام، وهى المباراة الثانية للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك في بطولة الدوري منذ عودته لقيادة الفريق.



وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله جمعة – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل الوصول لملعب المباراة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، في حين يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة.