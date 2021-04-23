بعد قرار «الأولمبية الدولية».. منتخب مصر ممنوع من السجود في أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة غريبة، يبدو أن المنتخب الوطني الأولمبي سوف يكون محرومًا من الاحتفال على طريقة السجود خلال أولمبياد طوكيو المقبلة، والمقرر إقامتها في يوليو المقبل، وذلك عقب القرار الذي أصدرته مؤخرا اللجنة الأولمبية الدولية.

أكدت وكالة «رويترز»، أن اللجنة الأولمبية الدولية قررت حظر احتجاجات الرياضيين داخل الملاعب في الاحتفالات وعلى منصات التتويج، حيث تحظر القاعدة 50 للجنة الأولمبية الدولية أي نوع من أنواع الاحتفالات المرتبطة بالمظاهرات أو الدعاية السياسية أو الدينية أو العرقية في الأماكن وأي منطقة أولمبية أخرى، وذلك بعد استشارة أغلب الرياضيين.

وكان بعض رؤساء الاتحادات الدولية، بما في ذلك رئيس ألعاب القوى العالمية سيباستيان كو، قد شددوا على ضرورة أنه يجب أن يكون لدى الرياضيين الحق في القيام بإيماءات للاحتجاج السياسي خلال الألعاب الأولمبية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

على جانب آخر، أشارت كيرستي كوفنتري رئيسة لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، إلى أن غالبية الرياضيين الذين تمت استشارتهم كانوا ضد أي احتجاجات داخل ملاعب اللعب أو منصات التتويج، لاسيما وأنها هي من قادت المتضامنين مع القاعدة 50 التي تحظر القيام بأي نوع من أنواع الاحتفالات المرتبطة بالمظاهرة أو الدعاية السياسية أو الدينية أو العرقية.

ومن جانبها، قالت كوفنتري، بطلة السباحة الأولمبية الزيمبابوية السابقة في التصريحات التي نقلتها عنها «روتير»: «لا أريد شيئًا يصرف انتباهي عن منافستي وأن يبتعد عن إطارها».

وأضافت: «هناك سلسلة من التوصيات التي وافق عليها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، يوم الأربعاء، بما في ذلك توضيح العقوبات، ومزيد من المعلومات حول القاعدة 50، أيضًا سيتم معاقبة الرياضيين بطوكيو بسبب طقوس الاحتفال المختلفة، سياسية كانت أو دينية وغيرها، مثل الركوع على المنصات».