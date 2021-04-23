مدرب البرازيل يريد نيمار مع المنتخب في أولمبياد طوكيو

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ساو باولو : كشف مدرب منتخب البرازيل الاولمبي اندري جاردين بأنه يريد ضم نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي الى صفوف فريقه الذي يستعد للدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية المقررة في طوكيو من 23 تموز/يوليو الى الثامن من آب/اغسطس المقبلين.

وكان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار تُوج باللقب في النسخة الاخيرة في ريو دي جانيرو بالفوز على منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، علمًا أن النجم البرازيلي سجل الركلة الحاسمة في المباراة النهائية مانحًا اول لقب لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاته الاولمبية.

وقال مدرب المنتخب الاولمبي "كوننا نريد مشاركة اقوى منتخب ممكن، يُعتبر نيمار احد الركائز الاساسية".

بيد ان اي مشاركة لنيمار في صفوف السيليساو تحتاج الى موافقة نادي العاصمة الفرنسية لان الاخير ليس مجبرًا على تحرير لاعبه في مسابقة غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكر القدم وهي حال مسابقة كرة القدم الاولمبية.

وتعتبر حظوظ نيمار بالمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية ضئيلة كونه سيدافع عن ألوان المنتخب الاول في مسابقة كأس الامم الاميركية الجنوبية (كوبا اميركا) من 13 حزيران/يونيو الى الحادي عشر من تموز/يوليو المقبلين، في حين تنطلق مسابقة كرة القدم في الالعاب بعدها بعشرة ايام فقط وتنتهي بعد يومين من انطلاق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي.

يذكر ان قرعة مسابقة كرة القدم الاولمبية اوقعت البرازيل في مجموعة صعبة الى جانب ألمانيا وساحل العاج والسعودية.