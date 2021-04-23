بطولة المانيا: بايرن ميونيخ على موعدٍ مع التتويج بلقبٍ تاسعٍ تواليًا

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برلين : سيكون بايرن ميونيخ على موعدٍ مع التتويج بلقبه التاسع تواليًا في الدوري الالماني لكرة القدم عندما يحل ضيفًا على ماينتس في المرحلة الحادية والثلاثين.

ويتصدر الفريق البافاري الترتيب بفارق 10 نقاط عن وصيفه المباشر لايبزيغ ويحتاج الى الفوز على مضيفه ليضمن اللقب قبل ثلاث مراحل على نهاية دوري بوندسليغا.

ويأمل لاعبو بايرن ميونيخ في إحراز اللقب الثلاثين في تاريخ دوري البوندسليغا الذي انطلق عام 1963 ليودّعوا مدربهم الناجح هانزي فليك بأفضل طريقة ممكنة بعد ان اعلن رغبته في ترك الفريق في نهاية الموسم الحالي، بعد تباين في وجهات النظر بينه وبين المدير الرياضي البوسني حسن صلاحميدزيتش.

وفاجأ فليك إدارة النادي بإعلانه نبأ رحيله من دون التنسيق معها بقوله "إنه قراري الذي اتخذته بعد تفكير عميق. شرحتُ الاسباب داخليًا مع المعنيين وستبقى مسألة داخلية في الوقت الراهن".

وكان فليك استلم منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش عندما كان الفريق يحتل المركز الخامس قبل ان يقوده الى اللقب المحلي في الموسم ذاته والى سداسية نادرة بفوزه بدوري ابطال اوروبا وكأس العالم للاندية والكأس السوبر الالمانية والكأس السوبر الاوروبية والكأس المحلية.

عودة ليفاندوفسكي

ويعود الى صفوف بايرن ميونيخ هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن المباريات الست الاخيرة لفريقه في مختلف المسابقات بداعي إصابته في اربطة الركبة وابرزها ضد باريس سان جرمان الفرنسي الذي أخرجه في ربع نهائي المسابقة القارية بفارق الاهداف (3 3) ليفقده اللقب.

ويحتاح ليفاندوفسكي الى 5 اهداف في المراحل الاربع الاخيرة ليعادل رقم اسطورة النادي البافاري "المدفعجي" غيرد مولر الذي سجل 40 هدفًا في موسم واحد في الدوري المحلي وتحديدا 1971 1972.

وقال ليفاندوفسكي الذي توقف عداد اهدافه عند 35 لدى اصابته "لا ادري ما إذا كنت سأبلغ هذا الهدف (تحطيم الرقم)، لكن آمل عندما اعود الى ارضية الملعب أن أكون قد استعدت مستواي السابق من الدقيقة الاولى وتسجيل الاهداف".

وقد ينضم الى تشكيلة الفريق ايضًا المهاجم سيرج غنابري الذي تعافى من اصابته بكوفيد 19 وعاود التمارين في الايام الاخيرة.

وكان ماينتس فاز في اربع من مبارياته الست الاخيرة ليقترب من منطقة الامان لكنه لم يفز على بايرن منذ خمس سنوات.

معركة دوري الابطال

في المقابل، يخوض بوروسيا دورتموند الخامس مباراة مصيرية ضد مضيفه فولفسبورغ الثالث الذي يتقدم عليه بفارق 5 نقاط.

واستعاد فريق مدينة الرور الصناعية توازنه في الاسابيع الاخيرة لكنه لا يزال بعيدا بفارق 4 نقاط عن اينتراخت فرانكفورت الرابع صاحب المركز الاخير المؤهل الى دوري الابطال والذي سيحل ضيفا على باير ليفركوزن في مباراة قوية.

ويعتبر التأهل الى دوري الابطال في غاية الاهمية بالنسبة الى دورتموند لأن خلاف ذلك سيجعله مضطرا للتخلي عن ابرز نجومه وعلى رأسهم النروجي ايرلينغ هالاند والانكليزي جايدون سانشو.

وسيغيب عن دورتموند قطب دفاعه ماتس هوملز الذي تلقى بطاقته الصفراء الخامسة هذا الموسم. في المقابل، سيخوض سانشو مباراته الرقم 100 في صفوفه منذ انتقاله قادما من مانشستر سيتي عام 2017.

وعانى سانشو (21 عاما) الذي يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد معه، هذا الموسم من الاصابات، فلم يتمكن من الاقتراب من الاهداف 17 التي سجلها في الدوري الموسم الماضي و16 تمريرة حاسمة.

في المقابل، يعوّل فرانكفورت الذي خسر آخر اربع مباريات من اصل 6 ضد ليفركوزن على هدافه البرتغالي أندري سيلفا صاحب 24 هدفا هذا الموسم.

وعلق مدرب فرانكفورت ادي هيوتر الذي سينتقل للاشراف على تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ الموسم المقبل "الان مرحلة تجميع النقاط. دورتموند يعاني من ضغوطات اكثر منا".