شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقبل هدية سموحة ويغرد منفرداً على قمة الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقبل فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، هدية سموحة الذى تمكن من إسقاط غريمه الأهلى ليعود الفارس الأبيض لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، حيث حقق فوزاً مهماً على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز ليغرد على قمة الإيجبشيان ليج برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 11 مواجهة وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

خسارة الأهلى من سموحة جمدت رصيد المارد الأحمرعند 30 نقطة في وصافة الدوري، خلف الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة، فيما يتبقى للفارس الأبيض مباراتين، وحال فوز الأهلى بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 45 وحال فوز الزمالك بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 42 ويصبح المارد الأحمر فى الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفارس الأبيض ولا يزال هناك مباراة القمة بالدور الثانى للفريقين والمقرر لها 10 مايو المقبل.

الزمالك استعاد الثقة والانتصارات على حساب الإنتاج الحربي وقدم أداءً طيباً مع ظهور عدد من اللاعبين بشكل جيد منهم العائد بقوة محمد عبد الشافي الذى عاد لمكانه في التشكيل الأساسي للابيض بعد غياب استمر قرابة الـ 8 شهور بعد إصابته في مباراة القمة في الدور الثاني من الموسم الماضي وقدم أداء طيب للغاية نال إشادة الجميع بالإضافة إلى المغربي حميد احداد الذى استعاد ذاكرة التهديف بعدما ضغط على مدافع الإنتاج واستغل خطأه واحرز الهدف الثانى في الدقيقة 40 من زمن اللقاء .

انتصار الزمالك وحصد النقاط الثلاثة يؤكد أن الفريق متمسك بالقمة رافضا التفريط فيها ويؤكدا ان المنافسة على الدوري ستبقي للأسابيع الأخيرة إن لم يحسمها الأبيض ولكن لن يجد الاهلى سهولة فى المنافسة هذا الموسم بسبب المستوي الجيد الذى يقدمه الأبيض بالتنظيم والأداء الذى ظهر عليه وأصبح يملك أكثر من بديل في كل مركز.

الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ابدى ثقته الكبيرة في اللاعبين في الاستفاقة السريعة بعد خسارة القمة 121 امام الأهلى خاصة أنه يملك لاعبين لديهم من الامكانيات ما يؤهلهم ليكون الأفضل على الساحة في الكرة المصرية.

وأهدر الأهلى فرصة اقتناص صدارة الدورى العام مبكرًا بعدما تلقى أولى هزائمه فى المسابقة على يد سموحة، ليكتفى بالبقاء فى وصافة جدول الترتيب، حيث خسر الأحمر بهدفين لهدف أمام النادى السكندرى فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى والسلام مساء أمس الأربعاء والمؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري العام، وتعد هزيمة الأهلي هي الأولى للفريق في الدوري في ولاية موسيماني، الذى تولى المهمة مطلع أكتوبر من العام الماضي.

حالة كبيرة من الانتقادات تعرض لها الزمالك وجهازه الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد خسارته من الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من الدوري، حيث كانت كل التوقعات ترجح كفة الفريق الأبيض نظراً للغيابات الكبيرة التي ضربت النادي الأهلي، وبعد فوز الزمالك على الانتاج مع خسارة الأهلي من سموحة هدأت أسهم النقد الموجهة للفريق الأبيض الذي عاد بقوة إلى المنافسة على درع الدوري.