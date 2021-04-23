شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تستضيف البطولة الأفريقية للجودو مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي للجودو موعد انطلاق منافسات البطولة الأفريقية ومكان إقامتها، والتى كان مقررا إقامتها بالمغرب، إلا أنه تم نقلها فى ظل ظروف الطيران.

وأرسل الاتحاد الأفريقى خطابات إلى الاتحادات المحلية يخطرهم بتفاصيل البطولة من موعد ومكان إقامتها حتى تستعد الدول لهذا الحدث، ومن بينها مصر.

ومن المقرر أن تقام البطولة بالسنغال فى الفترة من 16 إلى 24 مايو المقبل، بدلا من المغرب، على أن يقام على هامش المنافسات إجراءات الجمعية العمومية والمقرر أن يحضرها مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصرى للعبة.

وكان اتحاد الجودو قبل استقالة إسلام الشهابى من تدريب المنتخب فى الجهاز المعاون للمدرب الاجنبى أدهم جمالوف، حيث تقدم بها لرفض الاتحاد استقلاله بتدريب المؤهلين الى طوكيو بعيدا عن جمالوف.