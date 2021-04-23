شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب الإسماعيلى بالإفراج عن المستحقات المجمدة للوحش ورمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، عماد سليمان عضو اللجنة الفنية للدراويش والمشرف على الكرة بضرورة مخاطبة مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان لسرعة صرف المستحقات المادية المجمدة للثنائى عمر الوحش قائد الفريق ونادر رمضان لاعب خط وسط الدراويش، لاسيما أن الثنائى تم تجميد مستحقاته منذ فترة طويلة دون سبب مقنع مما يؤثر على معنويات اللاعبان، ومن جانبه تعهد عماد سليمان بحل أزمة الوحش ورمضان قبل عودة مباريات الدورى لضمان تركيزهم فى إنقاذ الدراويش من مغبة الهبوط للقسم الثانى.

كما طلب إيهاب جلال بضرورة مخاطبة مجلس الإدارة بسرعة صرف مكافأة الفوز على المصرى البورسعيدى للاعبين لتحفيزهم قبل عودة مباريات الدوري.

وفرض عماد سليمان حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش فى الإسكندرية والذى انطلق أمس ويتخلله وديتان أمام فريقى فاركو وسموحة.

جاء ذلك بهدف التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من المعسكر المغلق، وذلك قبيل استئناف المشوار المحلى بمواجهة الإنتاج الحربى فى الأسبوع التاسع عشر فى مايو المقبل، وكان الفريق للمدينة الساحلية تمهيدا لبدء معسكره.

جدير بالذكر أن عماد سليمان بالتنسيق مع الجهاز الفنى قد فضلوا عدم إذاعة وديتى القناة والشرقية لتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والحفاظ على سرية الخطط والجمل الفنية، وحينما تم اكتشاف عمل بث مباشر من قبل صفحة نادى الشرقية تم منع البث حيث كان الاتفاق مسبقا على تسجيل المباراة فقط بغرض عرضها على الجهاز الفنى للفريق الشرقاوي.

واصطحب إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى 30 لاعبا لخوض معسكرا مغلقا بالإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت تواجد كل من باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى إضافة للثنائى الصاعد محمد سليمان ومروان شوقي.

القائمة كاملة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدي.

الدفاع: رضوان شريفى – محمد عمار – مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان الصحراوى – أحمد كاستيلو – زياد طارق – عبد الله جمعة – باهر المحمدى – محمد سليمان.

الوسط: عمر الوحش – محمود دونجا – محمد حسن – محمد عادل – محمد بيومى – عماد حمدى – نادر رمضان – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة – محمد صادق – مروان شوقي.

الهجوم: محمد الشامى – فخر الدين بن يوسف – بنسون شيلونجو – شكرى نجيب – آرى بابل – عبد الرحمن مجدي.