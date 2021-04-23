شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى: أنا أهلاوي لكن بفرح لما أكسبه وجماهير الأحمر بتشجعني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحلواني، ظهير أيسر أسوان حالياً والنادى الأهلى السابق، أنه لا يعرف معنى التخاذل أمام الفريق الأحمر عندما يواجهه فى الدورى العام، مشيراً إلى أنه سبق له الفوز على الأهلى مرتين خلال مشاركته مع إنبى قبل أن يرحل عن الفريق البترولي.

وقال الحلوانى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، فزت على الأهلى مرتين من قبل خلال وجودى مع إنبى وفزت على الزمالك 3 مرات، وأشعر بالسعادة الغامرة عندما أفوز على الأهلي، ولم ألعب مرة واحدة أمام الأهلى وأتألق وأتعرض لهجوم من جماهير الأهلي، جماهير الأهلى كانت دائماً تحفزنى بعد أى مباراة أمام الأهلى والنادى ربانى على ذلك.

وأضاف الحلواني، أعمل وأجتهد طالما أننى فى الملعب، ونفس الأمر أمام إنبى واجهتهم 4 مرات وفزت عليهم، بالعكس عندما ألعب بشكل مميز أمام الأهلى النادى يفتخر بى بأن أحد أبنائه.

وبزغت موهبة الحلوانى من قطاع الناشئين فى النادى الأهلى ليلفت أنظار الخواجة البرتغالى مانويل جوزيه، مدرب الفريق الأحمر آنذاك، والذى لم يتردد فى تصعيد اللاعب إلى الفريق الأبيض بعد المهارة التى رآها منه فى قطاع الناشئين، وبحثاً عن فرصة المشاركة رفض عمرو الحلوانى لاعب الأهلى السابق وأسوان حالياً، أن يبقى بعيداً عن الملعب وقاتل للحصول على فرصة الاحتراف للظهور والتألق والعودة من جديد إلى البيت الأحمر.

وبعد رحلة مميزة فى اليونان عاد الحلوانى إلى مصر عبر بوابة إنبى رافضاً عرض القطبين من أجل الإبقاء على فرصته فى اللعب، ليخوض مسيرة مميزة مع زعيم الأندية البترولية قبل أن يلتحق بحرس الحدود ثم ينتقل إلى أسوان ليستعيد مع زهرة الجنوب ذكريات التألق فى قيادة الجبهة اليسرى بأداء مميز وثابت.