شكرا لقرائتكم خبر عن "جاءت محاسنه بألف شفيع".. محمد الشناوي صائد البطولات وأمان عرين الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "وإذا الحبيبُ أتى بذنبٍ واحدٍ.. جاءت محاسنه بألفِ شفيع".. بهذه الأبيات تعاملت جماهير النادي الأهلي مع محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، بعد مباراة الأهلي الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بخسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف للفريق الأحمر، في لقاء تسيد الأهلي معظمة ولكن دون فاعلية وإيجابية على المرمى.

وانتزع سموحة الفوز بهدف قاتل سجله حسام حسن مهاجم الفريق السكندري الذي استغل خطأ تقدم محمد الشناوي حارس العرين الأحمر ليسجل هدفاً قاتلاً في الشباك الحمراء، ورغم ذلك تبقى "محاسن" الشناوي شفيعاً له في قلوب الأهلاوية.

وتوج الشناوى مع الأهلى ببطولة الدورى 5 مرات على مدار تاريخه، كان أولها فى موسم 2007 / 2008 عندما كان حارسا ناشئا مع الأحمر وشارك فى مباراة وحيدة، كما قاد الفريق الأحمر بعد عودته للفوز بـ4 بطولات مواسم 2016 / 2017، 2017 / 2018، 2018 / 2019، 2019 / 2020.

كما فاز محمد الشناوى بكأس مصر مرتين أعوام 2017 و2020، وتعتبر مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020، من أبرز اللقاءت التي شهدت على تألق حارس عرين الأهلي بعدما تصدى لركلتي جزاء ليمنح فريقه اللقب بعد غياب، وتوج الشناوي بالسوبر المحلى مرتين مواسم 2017 / 2018و2018 / 2019.

أحد أبرز إنجازات الشناوى كان قيادته للأهلى لإستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الماضي، والغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، بالفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن الشهير.

ولعب الشناوي الدور الأبرز في تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه خلال مشاركته بكأس العالم للأندية بعدما تصدى لركلتي جزاء أمام فريق بالميراس البرازيلي، ليمنح فريقه الميدالية البرونزية.

محمد الشناوى يتألق فى صفوف منتخب مصر ونجح فى قيادة الفراعنة لصدارة المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية، ويعتبر هو الحارس الأساسي للمنتخب الوطني.