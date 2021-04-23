شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 138 هدفا تنصب العندليب عبد الحليم على ملكا على هدافى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لهدافين نادي الزمالك، فعلى مر التاريخ صنع نادي الزمالك العديد من النجوم الذين متعوا عشاق الكرة بالأداء الراقي والأهداف غير القابلة للنسيان، ونرصد عشر هدافين صنعتهم مدرسة الفن والهندسة وساهموا بأقدامهم في كتابة تاريخ الفارس الأبيض بحروف من ذهب و حصدوا له البطولات .

عبد الحليم علي

يعتبر العندليب لاعب الزمالك المعتزل الهداف التاريخي للفريق الأبيض برصيد 138 هدفا من أصل 339 مباراة لعبها مع نادي الزمالك.

طارق يحيى

يعتبر طارق يحيى ثانى اللاعبين بعد عبد الحليم تسجيلاَ للاهداف برصيد٨٠ هدف منها ٧٨ هدف في بطولة الدورى رغم إنة لم يكن مهاجم بينهم ٣ آهداف فى مرمى الاهلى بالإضافة ل١١ هدف فى مسابقة الكاس و ١٠ آهداف آفريقية .

حسن شحاته

تمكن المعلم من إحراز 77 هدف في الدوري المصري، وخمس أهداف في كأس مصر، و6 أهداف لنادي الزمالك في بطولات إفريقيا. واشتهر حسن شحاتة بالهدف الذي أحرزه في إحدى مباريات الزمالك والأهلي والذي تم إلغاءه ليكون أغرب هدف يلغي للاعب بداعي تسلل .

جمال عبد الحميد

تفجرت موهبة جمال في الرداء الأبيض بعدما تخلي عنه الأهلي حيث صال وجال وأحرز في مجمل أهدافه المحلية 99 هدفمنها 73 هدف مع الفارس الأبيض بينها 16 هدف في افريقيا مع الزمالك أيضا وهو أحد أعضاء نادي المائة .

شيكابالا

وصل الفهد الأسمر إلي الهدف رقم 55 من خلال مشاركته في جميع البطولات مع الفارس الأبيض.

جمال حمزة

أحرز جمال حمزة لاعب الزمالك السابق 50 هدف مع الفريق الأبيض من خلال 150 مباراة شارك فيها .

حسام حسن

وأحرز العميد لاعب الأهلي والزمالك السابق 40 هدف مع الزمالك من مجمل 68 مباراة شارك فيها مع الفريق ويعتبر ضمن هدافي مبارايات القمة حيث سجل فيها لصالح كل من الأهلي والزمالك .

أحمد الكأس

ويعتبر أحمد الكأس واحدا من أعضاء نادي المائة التي تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 107 أهداف منها 33 هدف مع الفارس الأبيض .

عمرو ذكي

سجل البلدوزر مهاجم الزمالك السابق 35 هدف من خلال 88 مشاركة مع الفريق الأبيض

حازم إمام

أحرز الثعلب الصغير 30 هدف مع الزمالك في البطولات المختلفة إلا أنه ساهم في صناعة العديد من الأهداف لزملائه بالفريق فمهارته الفائقة جعلته محطة مميزة في وسط الملعب لصناعة الفرص الخطيرة لمهاجمي الفريق .