شكرا لقرائتكم خبر عن ويفا يلمح بعقوبات قاسية لريال مدريد ويوفنتوس بسبب السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت توابع الإعلان عن تأسيس بطولة السوبر الاوروبى تلقى بظلالها على القارة العجوز وتحديداً داخل الاتحاد الأوروبى لكرة القدم ويفا الذي يكثف من تحركاته لاجهاض الفكرة ومحاربتها بكل بقوة قبل أن تخرج للنور .

وكشفت صحف أوروبية عن تفكيرالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في توقيع عقوبات على ريال مدريد ويوفنتوس، بسبب لعب دور رئيسي في تأسيس بطولة السوبر ليج.

وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في البطولة الجديدة، قبل أن تعلن 9 أندية، انسحابها، أما يوفنتوس أكد صعوبة إقامة البطولة الآن، فيما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن .

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ عقوبات ضد المشاركين في دوري السوبر الأوروبي الجمعة .

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمعاقبة ريال مدريد ويوفنتوس بقسوة، لأنهما قادة هذه الثورة على اليويفا .

ويعمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي الآن مع المحامين لتطبيق عقوبة غير مسبوقة في تاريخ الكرة الأوروبية على الناديين .

وأوضحت أن العقوبة قد تكون استبعاد ريال مدريد من نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، بالإضافة إلى حرمان الناديين من المشاركة أوروبيًا في الموسم المقبل .

وأفاد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، بوجود احتمال ضئيل بعدم إقامة مباراة نصف النهائي بين ريال مدريد وتشيلسي، لأن اليويفا يخشى التعرض لضربة اقتصادية قاسية من أصحاب حقوق البث .