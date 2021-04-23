شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير مشاركة ديانج أمام إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلي لاختبار طبى اليوم الجمعة قبل انطلاق المران الختامى للفريق لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة إنبى التى ستُقام مساء السبت فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدورى الممتاز .

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة في القدم، وفضل الجهاز الفني إراحته خشية تفاقم الإصابة، وتقرر إخضاعه لاختبار طبى مع مراجعة طبيب الفريق لحسم موقفه النهائى من المشاركة.

ويُعتبر «ديانج» أحد العناصر المهمة بالفريق التى يعتمد عليها بيتسو موسيمانى المدير الفنى خلال المباريات الرسمية لامتلاكه قدرات فنية وبدنية عالية تساعده على الظهور بمستوى جيد خلال المباريات .

ومؤخرًا، كشف مصدر مقرب من اللاعب عن حصول «ديانج» على عرض من أحد الفرق الفرنسية التى راقبته مؤخرًا خلال مشاركته فى المباريات الرسمية مع الأهلى وطلب اللاعب من المسؤولين فى الأهلى السماح له بالرحيل لخوض تجربة احتراف فى أوروبا .