شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام انبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل النادى الأهلى تحضيراته لمواجهة إنبى السبت فى التاسعة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

تعتبر المباراة مهمة جدا للأهلى لإعادة تصحيح الأوضاع بعد صدمة الخسارة من سموحة والتى فجرت براكين الغضب داخل النادى الأهلى ما دفع بيتسو موسيمانى المدير الفنى لإعلان حالة الطوارئ داخل الفريق استعدادا للمباراة .

ويعقد المدير الفنى جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بدء التدريبات اليوم لشرح خطة المباراة ومراجعة التكليفات مع اللاعبين .

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع أحمد رمضان بيكهام ـ رامي ربيعة ـ بدر بانون ـ أيمن أشرف

وفى خط الوسط: عمرو السولية ـ أكرم توفيق . وفى خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد طاهر، والمهاجم: محمد شريف .