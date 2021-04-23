شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وإنبي 24-4-2021 في الدوري المصري والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وخسر النادي الأهلي مباراته الأخيرة أمام نادي سموحة بنتيجة 2-1 وتوقف رصيد أصحاب الرداء الاحمر بـ30 نقطة فقط بفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الدوري .
ويسعى النادي الأهلي لمداواة جراحه والعودة إلى طريق الانتصارات سريعاً حيث كان آخر فوز حققه أمام نادي الزمالك بنتيجة 2-1 ، أمام نادي إنبي فقد واجه ظروفاً معاكسة في المباريات الأخيرة وخسر الفريق أمام الجونة وطلائع الجيش وأسوان ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 24 نقطة .
وتريد جماهير الأهلي معرفة موعد مباراة الأهلي و إنبي والقنوات الناقلة للمباراة .
موعد مباراة الأهلي وإنبي السبت 24-4-2021 على ستاد بتروسبورت بمحافظة القاهرة .
تبدأ المباراة الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة 9.30م .
تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت التي تذيع مبارايات الدوري المصري بشكل حصري .
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - أكرم توفيق
أليو ديانج- عمرو السولية
قفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر
محمد شريف
محمود جاد
علي فوزي - رامي صبري - إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار .
مصطفى ياسر - أحمد العجوز- مصطفى شلبي - كريم فؤاد - مهاب ياسر .
جون اوكوي .