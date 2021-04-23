شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وإنبي 24-4-2021 في الدوري المصري والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وخسر النادي الأهلي مباراته الأخيرة أمام نادي سموحة بنتيجة 2-1 وتوقف رصيد أصحاب الرداء الاحمر بـ30 نقطة فقط بفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الدوري .

ويسعى النادي الأهلي لمداواة جراحه والعودة إلى طريق الانتصارات سريعاً حيث كان آخر فوز حققه أمام نادي الزمالك بنتيجة 2-1 ، أمام نادي إنبي فقد واجه ظروفاً معاكسة في المباريات الأخيرة وخسر الفريق أمام الجونة وطلائع الجيش وأسوان ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 24 نقطة .



وتريد جماهير الأهلي معرفة موعد مباراة الأهلي و إنبي والقنوات الناقلة للمباراة .



موعد مباراة الأهلي وإنبي السبت 24-4-2021 على ستاد بتروسبورت بمحافظة القاهرة .

تبدأ المباراة الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة 9.30م .

تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت التي تذيع مبارايات الدوري المصري بشكل حصري .

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - أكرم توفيق

أليو ديانج- عمرو السولية

قفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

محمد شريف



محمود جاد

علي فوزي - رامي صبري - إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار .

مصطفى ياسر - أحمد العجوز- مصطفى شلبي - كريم فؤاد - مهاب ياسر .

جون اوكوي .