شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعالج الأخطاء الفردية داخل الزمالك والاستبعاد مصير المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات فريق الزمالك الأخيرة، سعي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لعلاج بعض السلبيات التي ظهرت على اللاعبين، في المباريات الماضية، من خلال التدريبات الخاصة والمكثفة لكل لاعب على حده مع تحديد المهام المطلوبة من كل منهم.

كان الزمالك حقق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 للدورى والتى أقيمت على استاد الأهلى والسلام، أحرز هدفى الزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وحميد أحداد فى الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وقام كارتيرون خلال تدريبات الزمالك الأخيرة بمنح بعض اللاعبين تعليمات خاصة أمثال مروان حمدي وسيف الجزيري ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وطالبهم بعدم تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الأخيرة وتجنب حدوثها مستقبلا.

وأوصل كارتيرون رسالة لكافة لاعبي الزمالك، بعد خسارة مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي مساء الأحد بهدفين لهدف، أن الاستبعاد سيكون عقاب أي لاعب يقصر في حق الفريق، مهما كان اسمه ومكانه مطالبا الجميع بالقتال داخل الملعب لتقديم أفضل أداء منتظر في المباريات القادمة.

فى سياق آخر، أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز كان نقطة تحول بعد الخسارة أمام الأهلي.

وقال المدرب العام في تصريحاته بعد المباراة إن الفريق نجح في استغلال أخطاء المنافس في الشوط الأول، موضحا أنه فى الشوط الثاني كان هناك كفاح من لاعبي الزمالك خاصة بعد طرد محمد عبد الغني، موضحاً أن اللاعبين تحملوا المسئولية بالحفاظ على النتيجة واللعب بروح عالية.

وأضاف نبيه أن حميد أحداد قدم مردوداً جيداً وبذل مجهوداً كبيراً في لقاء الخميس وكلل مجهوده بالهدف الذي سجله، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدويراً بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات.