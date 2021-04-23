شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد مصير 3 لاعبين من مباراة إنبى خلال مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي خلال مران اليوم، الجمعة، مصير 3 لاعبين من المشاركة في مباراة أنبي غداً في الدوري الممتاز والتى تأتي بعد الخسارة المفاجئة للفريق الأحمر أمام سموحة 2-1 .

ويعاني ثلاثي الأهلي أيمن أشرف وياسر إبراهيم وآليو ديانج من إصابات مختلفة، فالأول إشتكى من خشونة في الركبة، فيما عاني ياسر إبراهيم من ألام في العضلة الضامة أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

فيما تعرض ديانج لإصابة عضلية خرج على أثرها من مباراة سموحة أول أمس ،الأربعاء، والتي خسرها الأحمر بهدف مقابل هدفين.

ويختتم الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة أنبي المقرر لها غداً في الدوري الممتاز والتى بعدها يختار الجهاز الفني للفريق قائمة المباراة .

وسيُحدد الجهاز الفني بالتنسيق معه نظيره الطبي مصير الثلاثي السابق من المشاركة في مباراة أنبي، وإن كان الجهاز الفني يرغب في إراحة أيمن أشرف بسبب معاناته من خشونة في الركبة.