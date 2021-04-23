كشرى يكتفى بودية الطلائع ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - اكتفى أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى، بمواجهة طلائع الجيش ودياً عقب مباراة الزمالك لتجهيز اللاعبين لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الأول من مايو المقبل على ستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهائه من لقاء الزمالك التى خسر فيها بهدفين نظيفين في اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الخميس .

ورفض كشرى فكرة إقامة وديات عقب مواجهة طلائع الجيش خوفاً من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الدراويش، التي تعد بمثابة ”عُنق الزجاجة“ بالنسبة للإنتاج في الفترة القادمة، فإما أن تستمر صحوة الفريق بتحقيق بعد التعادل مع سيراميكا ووادى دجلة أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية و التي وضعته في موقف لا يليق بإسمه في جدول ترتيب الدوري.

ويخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى ثانى ودياته بملاقاة الانتاج الحربى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

وواجه الطلائع نظيره الشمس مساء الخميس ثم يلاقى الانتاج الحربى الليلة على أن يختتم ودياته غداً السبت بمواجهة القناة، فيما أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الخميس ببطولة الدوري ، وبدأ الاستعداد لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الاول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.