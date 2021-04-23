شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك 10 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسؤولو النادى الأهلى، من اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى العام، والمحدد لها يوم 10 مايو المقبل على ستاد القاهرة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن مسؤولى النادى الأهلى تواصلوا مؤخرا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة وطلبوا تأجيل القمة بسبب حالة الإجهاد التى تصيب اللاعبين حاليا بسبب ضغط المباريات فى الدورى ووقوع العديد من الإصابات داخل الفريق، بجانب خوض الفريق الأحمر مباراتى دور ربع النهائى بدورى أبطال افريقيا ثم السوبر الافريقى يوم 28 مايو المقبل.

تابع المصدر أن اتحاد الكرة لم يحسم موقفه من تأجيل المباراة حتى الآن، ومازال هناك مشاورات بشأن طلب النادى الأحمر قبل حسم مصير مباراة القمة يوم 10 مايو المقبل سواء بالتأجيل أو إقامتها فى موعدها المقرر.

والتقى فريق الأهلى نظيره الزمالك يوم 18 أبريل الجارى على ستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى العام، وشهدت المباراة فوز الفريق الأحمر على منافسه التقليدى بنتيجة 2-1 وسجل هدفى الأهلى محمد شريف بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود شيكابالا.