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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شوقي غريب فى مهمة تشريف الكرة المصرية بمجموعة "الموت" بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مهمة صعبة تنتظر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو، بعدما تم الإعلان عن وقوع مصر في مجموعة صعبة وقوية أو كما يقال "مجموعة الموت" مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا، وبات مدرب الفراعنة في مهمة تشريف الكرة المصرية أمام الكبار.
ولد شوقى غريب فى 26 فبراير عام 1959 بمحافظة الغربية، ولعب لنادى غزل المحلة ليفرض نفسه على المنتخبات الوطنية وسط كوكبة من نجوم كرة القدم فى أواخر السبعينيات وحقبة الثمانينيات، وكان غريب من أفضل لاعبى خط الوسط آنذاك.
شارك شوقى غريب فى 84 مباراة دولية مع المنتخب الوطنى سجل خلالها 4 أهداف ليحجز لنفسه مكاناً وسط الكبار داخل المنتخب الوطنى الأول بين لاعبى القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك .
درب شوقى غريب منتخب مصر تحت 20 سنة من عام 2000 حتى 2001 وتحت 21 سنة من 2001 حتى 2004، وفى نفس الموسم تولى تدريب الاتحاد السكندرى قبل أن يتولى منصب المدرب العام للمنتخب الأول مع المعلم حسن شحاته فى عام 2005، ويستمر حتى عام 2011، ليحصد ثلاث بطولات أمم أفريقيا على التوالى 2006 و2008 و2010.
عاد شوقى غريب لتدريب الأندية بعد انتهاء تجربة المنتخب الوطنى ليبدأ مع سموحه ويستمر مع الفريق السكندرى حتى عام 2013، وتولى بعد ذلك قيادة الإسماعيلى.
عاد شوقى غريب إلى المنتخبات الوطنية ليتولى تدريب المنتخب الوطنى الأول حتى 25 فبراير 2015 وفى نفس الموسم قاد فريق الإنتاج الحربى، وحقق معه نتائج ممتازة حتى عام 2017، قبل أن يرحل عن الفريق ليتولى قيادة المنتخب الأولمبى فى 25 يناير 2018 للاستعداد لخوض بطولة أفريقيا التى ستقام بمصر 8 نوفمبر القادم تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
حصد شوقى غريب أفضل إنجاز رياضى مصرى فى كرة القدم على المستوى العالمى عندما فاز ببرونزية كأس العالم للشباب التى أقيمت بالأرجنتين 2001 وحقق نتائج مذهلة وسط كبار منتخبات العالم مع مجموعة من اللاعبين الواعدين الصاعدين وقتها أمثال وائل رياض ومحمد اليماني ومحمد زيدان ومحمد شوقي وحسين أمين وأبو المجد مصطفى ومحمد العتراوى وجمال حمزة وأمير عزمى مجاهد وأحمد سمير ومحمد محسن أبو جريشة ورضا شحاته ومحمود محمود ومحمد عبدالواحد ومحمد صبحى وأحمد أبو مسلم وحسام غالى وشريف إكرامى ووائل زنجا وغيرهم من اللاعبين الذين أصبحوا نجوماً بعد ذلك مع أنديتهم ومنتخبات مصر الوطنية .
قدم المدير الفنى شوقى غريب مع المنتخب الأولمبى منذ توليه المسئولية عدداً كبيراً من النجوم لأندية الدورى الممتاز المصرى أمثال رمضان صبحى وكريم نيدفيد وأحمد حمدى وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وعمر صلاح وأحمد رمضان بيكهام وأحمد أبو الفتوح وطاهر محمد طاهر وعمر رضوان وناصر ماهر وإمام عاشور وأسامه جلال والعديد من لاعبى الأندية الذين سيطروا على التواجد حالياً وأضفوا المتعة والإثارة على بطولة الدورى الممتاز .