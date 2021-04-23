شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شوقي غريب فى مهمة تشريف الكرة المصرية بمجموعة "الموت" بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهمة صعبة تنتظر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو، بعدما تم الإعلان عن وقوع مصر في مجموعة صعبة وقوية أو كما يقال "مجموعة الموت" مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا، وبات مدرب الفراعنة في مهمة تشريف الكرة المصرية أمام الكبار.

ولد شوقى غريب فى 26 فبراير عام 1959 بمحافظة الغربية، ولعب لنادى غزل المحلة ليفرض نفسه على المنتخبات الوطنية وسط كوكبة من نجوم كرة القدم فى أواخر السبعينيات وحقبة الثمانينيات، وكان غريب من أفضل لاعبى خط الوسط آنذاك.