شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أسوان يرتدون الزي الجديد فى مباراة اليوم أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى لاعبو أسوان، في مباراة اليوم التى تجمعهم بفريق الجونة في دور الـ 16 بكأس مصر، الزي الجديد لأبناء الجنوب، خلال اللقاء الذي يقام في التاسعة والنصف مساءً على ملعب بتروسبورت.

ويطمح أبناء علاء عبد العال في مواصلة الصحوة التي عاشوها مؤخراً بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف في الدوري العام، للتأهل إلى ربع نهائي الكأس والوصول إلى أبعد مدى في البطولة.

وطالب عبد العال لاعبي الفريق بالالتزام بالواجبات الدفاعية لتجنب استقبال أهداف مبكرة من شأنها أن تشكل ضغط نفسي على اللاعبين خلال المباراة.



اسوان

وأكد رئيس أسوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والاتفاق مع شركة استادات، حيث تم التوصل إلى منح نادى أسوان تخفيضا بقيمة 30% من قيمه إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.

وأضاف اللواء أحمد سليمان، المحافظ تواصل أيضًا مع شركة الكهرباء من أجل مستحقات تأجير عدد 2 محول كهرباء احتياطي لإضاءة الملعب والمستشفى الجامعي لإجراء مسحة كورونا للاعبين، وأصحاب فندق إقامة اللاعبين بأسوان والقاهرة لتأجيل مطالبة نادي أسوان بأي مستحقات مالية، وتمت الاستجابة لطلباته.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.