شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف ديانج اليوم من اللحاق بمباراة الأهلى وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد اليوم الجمعة موقف اليو ديانج لاعب الأهلي من اللحاق بمباراة فريقه ضد إنبي ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة في مباراة فريقه الأخيرة ضد سموحة أمس والتى خسرها الأحمر 2 -1 ، وبسبب تلك الإصابة خرج من المباراة ونزول ناصر ماهر بدلا منه.

وخضع ديانج لفحص طبي للوقوف على درجة الإصابة والبرنامج العلاجي المناسب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه ارتكب أخطاء فردية كثيرة وأخرى أخطاء جماعية في مباراته الأخيرة ضد سموحة، مشيرا إلى أنه لم يكن لدى لاعبيه الطاقة للعب هذه المباراة مثل المباريات السابقة التي بذمنا فيها مجهود كبير خاصة أنها لعبت بعد يومين ونصف من قمة الدوري ضد الزمالك وهذا أمر صعب.

شدد على أن تحدي إعادة اللاعبين بعد الخسارة مهم للغاية، وأيمن اشرف واليو ديانج كانت تغييرات اجبارية في صفوف الفريق الأحمر، مؤكدا أن أفشة اهدر فرصة في بداية المباراة ، والمباراة كانت طويلة ولم يكن لدينا الطاقة لنكمل حتى نهاية المباراة، وكنا نعلم أن سموحة يلعب على الكرات المرتدة، ولكن للأسف سجلوا هدفا مبكرا في شباكنا والمعطيات تغيرت وكنا نلعب أكثر بشكل هجومي من أجل إدراك التعادل، وعلينا تقبل الهزيمة.

ويرفض موسيماني ذبح محمد الشناوي بعد خطأه الفادح في مباراة سموحة، قائلا: سألت الشناوي هل أنت قادر على لعب المباراة وأكد لي أنه جاهز وهو الحارس رقم واحد في الفريق ولا أستطيع لومه على ما حدث في كرة الهدف الثاني، مشيرا إلى أنه لن يتحدث عن الإصابات بعد الخسارة من سموحة لاسيما وأنه واجه الزمالك وتغلب عليه في وجود هذه الغيابات ، نحن خسرنا المباراة وعلينا تقبل الهزيمة.