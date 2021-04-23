شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الإنتاج يثير غضب جماهير الزمالك بشعار الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمد طلعت، مهاجم فريق الكرة السابق بالناذي الأهلي والحالي بالانتاج الحربي، بإستفزاز جماهير الزمالك القليلة المتواجدة في مدرجات ملعب السلام خلال مباراة الفريقين مساء الخميس.

وفاز الزمالك على الانتاج بهدفين نظيفين بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة ٨٠ من عمر المباراة استبدال مهاجم الانتاج محمد زلعت ودخوله في مشادة مع اسامة نبيه مدرب عام الزمالك.

وقام طلعت بإثارة غضب جماهير الزمالك في المقصورة برسم شعار الأهلي بالنسر الشهير رداً على بعض السباب الذي تعرض له من قبل بعضهم.