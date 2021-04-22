شكرا لقرائتكم خبر عن اتلتيكو مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثنائية في هويسكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه هويسكا بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ ٣٢ من منافسات الدوري الإسباني.

أصحاب الأرض فرضو سيطرتهم على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، وأضاع المهاجمين العديد من الفرص حتى تمكن أنخيل كوريا من افتتاح التسجيل في الدقيقة ٣٩.

الشوط الثاني لم يختلف كثيراً، وحافظ رفاق المدرب سيموني على التفوق الفني وجاء هدف تعزيز النتيجة بأقدام اللاعب بانيك كاراسكو في الدقيقة ٨٠.

وبهذا الفوز يستعيد أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٧٣ نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة، فيما توقف ويسكا عند النقطة رقم ٢٧ في المركز الـ ١٨.