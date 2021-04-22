شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي.. وأبوجبل يعود لحراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد “زيزو” – عبدالله جمعة – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبدالسلام ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري