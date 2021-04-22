شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي.. وأبوجبل يعود لحراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد “زيزو” – عبدالله جمعة – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: حميد أحداد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبدالسلام ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري