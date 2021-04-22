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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت إدارة نادي صن دوانز الجنوب أفريقي بتوزيع سيارات حديثة على أفراد الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول وذلك في ظل الأداء المميز خلال الموسم الحالي.

الفريق تمكن من تقديم أداء قوي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وصعد إلى الدور ربع النهائي بكل سهولة َقبل ٣ جولات من النهاية.

كما أن صن دوانز يحتل صدارة الدوري المحلي برصيد ٤٧ نقطة من ٢١ لقاء فيما يأتي جولدن أروز في المركز الثاني برصيد ٤١ نقطة من ٢٣ لقاء.

ويمتلك بطل جنوب أفريقيا هيئة مالكة تعرف بالثراء والقدرة المادية العالية يأتي في مقدمتها باتريس موتسيبي الذي فاز برئاسة الاتحاد الأفريقي مؤخراً.

صن داونز يكافيء لاعبيه بسيارات بعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكافيء لاعبيه بسيارات بعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكافيء لاعبيه بسيارات بعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا