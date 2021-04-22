شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لاعب في الأهلي رفض اعترافي بهدف غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، نجم الأهلي السابق، أن هدفه في شباك الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفرثيقيا عام 2010 جاء من لسمة يد ولكنها غير مقصودة.

وأوضح فضل خلال تصريحات تليفزيونية: «حارس الترجي أراد إخراج الكرة من أمام منطقة جزائه فارتطمت بيدي وسكنت المرمى».

وأكمل: «كنت أنوي أن أذهب لحكم المباراة لابلاغه بأن الهدف غير صحيح والكرة من لمسة يد ولكن أحد لاعبي الأهلي رفض ذلك، لا أتذكر من هو، ربما محمد ناجي جدو».

وأنهى تصريحاته: «الداعية مصطفى حسني قام بالاتصال بي عقب مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أهدرت خلالها ركلة ترجيح في نهائي كأس مصر وقال لي :سجدتك بعد اهدار الركلة بمثابة سُنة جديدة، كون الجميع يسجد وقت الفرح فقط».