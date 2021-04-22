شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز: دوري السوبر مجمّد ولم يفشل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فلورنتينو بيري رئيس نادي ريال مدريد الإسباني والدوري السوبر، الخميس، أن مشروع المسابقة لم يفشل، بل مجمّد، وذلك في مقابلة مع إذاعة «كادينا سير» الإسبانية.

وقال بيريز: المشروع مجمّد، المنظمة لا تزال موجودة، يوفنتوس وميلان لم يغادرا نحن جميعاً معاً، نفكر ونعمل.

وسئل بيريز أيضاً عن انضمام نادي برشلونة، فأشار إلى أنه تحدث مع رئيس برشلونة خوان لابورتا الأربعاء وبالطبع لا يزال منخرطاً في المشروع.

وفي حين كانت الأندية الإنجليزية الستة أول الأندية المنسحبة من بين الأندية المؤسسة ال12 للدوري السوبر ليل الثلاثاء الأربعاء، أوضح بيريز أنه عمل حتى وقت متأخر، حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقال: عملنا على هذا المشروع لسنوات. ربما لم نتمكن من شرحه. ربما سأفعل ذلك بشكل أفضل اليوم.

ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا كان يجب التوجه إليه بصفته رئيساً لريال مدريد أو للدوري السوبر، قال بيريز: لا، لا. رئيس ريال مدريد. هذا جيد.

وأضاف: لم أشاهد عدائية مماثلة قط من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورؤساء البطولات الأوروبية مثل إسبانيا. بدا الأمر وكأنه شيء منظم. بدا الأمر وكأننا أردنا قتل كرة القدم، وكأننا أسقطنا للتو قنبلة ذرية بينما كنا نحاول ببساطة إنقاذ كرة القدم.