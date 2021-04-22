شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لـ"الخليج 365": تدريب حراس سيراميكا خطوة أولى فى مشوار تحقيق حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على توليه مهمة تدريب حراس مرمى سيراميكا ضمن الجهاز المعاون لضياء السيد المدير الفني الجديد الذى تولى المهمة خلفًا لهيثم شعبان.

وقال الحضرى في تصريح خاص لـ"البوم السابع" إنه وافق على العمل في مهمة تدريب حراس سيراميكا بعدما عُرض عليه الأمر من قبل المسئولون بالنادى ومن ضياء السيد المدير الفني، لافتًا إلى إنه وافق نظرًا لكون سيراميكا يضم عدد كبير من النجوم، ويمتلك مقومات النجاح التي ستساعده في إبراز عمله مع الحراس، وإن تلك المهمة بمثابة خطوة أولى فى مشواره نحو تحقيق حلمه بتولي تدريب حراس المنتخب فى المستقبل القريب.

أضاف السد العالي، إنه سعيد بالعمل مع ضياء السيد، مشيرًا إلى إنه من المدربين الاكفاء وممن يمتلكون الفكر الحديث فى عالم التدريب وسيساهم في قيادة سيراميكا لأبعد منطقة في جدول الدورى.

وكشف عصام الحضرى عن موعد بداية عمله مع سيراميكا، مؤكدًا إنه حاليًا في الإمارات من أجل الحصول على دورة الاتحاد الأسيوى، ومن المنتظر أن يعود إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل، علي أن يبدأ مهام عمله يوم الثلاثاء.