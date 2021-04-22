شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي.. وأبوجبل في حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله جمعة – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : حميد أحداد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري