شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض معاقبة سيد عبد الحفيظ بعد تقرير الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، توقيع عقوبات على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بعد اعتراضه بشكل غير لائق على الحكم محمد الصباحى الذى أدار مباراة الفريق الأحمر أمس أمام سموحة فى الدورى وانتهت بفوز الموج الأزرق 2-1.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن سيد عبد الحفيظ كان موقوفا فى مباراة الأهلى وسموحة الأخيرة بسبب حصوله على الانذار الثالث فى مباراة القمة، لذا لن يكون هناك عقوبات جديدة عليه.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، مع محمد الصباحي حكم الساحة عقب لقاء الأحمر مع سموحة أمس بالدورى، وقال مسؤولو اتحاد الكرة، إن عبد الحفيظ قال للصباحى عقب المباراة: "حلوة الجرأة دي مش بتظهر إلا أدامنا احنا بس"، وهو ما دفع الحكم لمنحه إنذار للاعتراض كما ذكر الحكم هذه الواقعة بالتفصيل فى تقريره.

وحقق سموحة فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء على ستاد السلام ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للدورى العام هذا الموسم.