شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى بعد تعينه مدربا لحراس سيراميكا: أولى خطواتي في التدريب.. أسأل الله التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن سعادته لتولى منصب مدرب حراس المرمى لنادى سيراميكا، موجها الشكر إلى المدير الفني الجديد الكابتن ضياء السيد وباقى أعضاء الجهاز الفني.

وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه بموقع تويتر:" الحمد لله اولى خطواتي في مجال التدريب بانضمامي للجهاز الفني لفريق سيراميكا اسأل الله التوفيق بقيادة المدير الفني الكابتن ضياء السيد وباقي اعضاء الجهاز وكل الشكر للمشرف العام على الكرة كابتن طارق ابو العينين لمجهوداته الواضحة ".



عصام الحضرى عبر تويتر

وأعلن نادى سيراميكا، اليوم الخميس، تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالى، وقال طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، أنه تم الاتفاق رسميًا مع الكابتن ضياء السيد، على تولى منصب المدير الفنى، ومعه الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًا، مع استمرار الكابتن مروان النايب مدربًا، فى حين تقرر تعيين الكابتن عصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندرى مدرب الأحمال فى نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبى بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإدارى مهام عمله دون تغيير.

ووجهت إدارة نادى سيراميكا الشكر لهيثم شعبان مدرب الفريق، بعد وداع كأس مصر على يد فريق المقاصة، بالخسارة فى دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، وذلك على الرغم من الإشادات الواسعة التى حظى بها هيثم شعبان فى ظهوره الأول بمقعد المدير الفنى فى الدورى الممتاز.

وقاد هيثم شعبان فريق سيراميكا فى 20 مباراة بالموسم الجارى فى مسابقتى الدورى والكأس، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات أخرى