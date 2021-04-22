شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد بعد تعيينه مدربا لسيراميكا: ربنا يقدرنا ونعمل حاجة كويسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ضياء السيد، عن سعادته بتولى القيادة الفنية لفريق سيراميكا، مقدما الشكر لإدارة النادى على هذه الثقة، متمنيا أن يكون عند حسن ظن هذه الثقة وتحقيق نتائج جيدة مع الفريق.

وكتب ضياء، عبر حسابه على تويتر: "أشكر إدارة سيراميكا على هذه الثقة وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم، وأشكر كل من هنانى وبارك لى بهذا التكليف، ربنا يقدرنا ونعمل حاجة كويسه بإذن الله لهذا الصرح الكبير".



ضياء السيد

وأعلن نادى سيراميكا، اليوم الخميس، تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالى، وقال طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، أنه تم الاتفاق رسميًا مع الكابتن ضياء السيد، على تولى منصب المدير الفنى، ومعه الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًا، مع استمرار الكابتن مروان النايب مدربًا، فى حين تقرر تعيين الكابتن عصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندرى مدرب الأحمال فى نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبى بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإدارى مهام عمله دون تغيير.

ووجهت إدارة نادى سيراميكا الشكر لهيثم شعبان مدرب الفريق، بعد وداع كأس مصر على يد فريق المقاصة، بالخسارة فى دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، وذلك على الرغم من الإشادات الواسعة التى حظى بها هيثم شعبان فى ظهوره الأول بمقعد المدير الفنى فى الدورى الممتاز.

وقاد هيثم شعبان فريق سيراميكا فى 20 مباراة بالموسم الجارى فى مسابقتى الدورى والكأس، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات أخرى.