الامارات | العنبري: إيغور جاهز للمشاركة في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: إيغور جاهز للمشاركة في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الشارقة عبدالعزيز العنبري أن "لاعب الفريق إيغور كورنادو جاهز للمشاركة مع الفريق متى ما احتاج إليه وذلك خلال مشاركته الحالية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا"، واصفا عودة اللاعب بالمهمة للفريق في هذا الوقت.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة باختاكور ضمن المجموعة الثانية غدا: لاعبو الفريق في قمة تركيزهم لمواجهة باختا كور الذي يجيد الاستحواذ السريع على الكرة ولديه منظومة جيدة.

وأضاف العنبري: نسعى لمعالجة سلبيات المباراة السابقة أمام باختاكور والخروج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة. من جانبه أكد مدافع الشارقة خالد الظحناني أنهم يتوقعون ردة فعل قوية من فريق باختاكور على خلفية خسارته السابقة أمام الشارقة بأربعة أهداف مقابل هدف.

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