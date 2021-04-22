شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني: أوصيت أمير مرتضى باستفزاز الأهلي وخدمت الزمالك في ‏أزمة القيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابق التي كانت تدير شؤون الكرة المصرية، إنه كان يوصي أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك بالإدلاء ببعض التصريحات التي تستفز الأهلي وجماهيره.

وأشار الجنايني، في تصريحات عبر تطبيق «كلوب هاوس»، رداً على أنه كان معادياً لنادي الزمالك رغم انتمائه له: «كنت باخد فلوس البنك اللي شغال فيه علشان أدي الزمالك وفي الآخر قالوا إني بحارب النادي».

وأتم: «كل الأندية دفعت مستحقات قيد اللاعبين إلا الزمالك فكان لازم نشوفله حل، وقولتلهم إن إحنا هنظبطلكوا القيد ولما المستحقات اللي ليكوا عند الاتحاد الافريقي تيجي في المستقبل هنبقي نأخد منها، بس محتاج تفويض منكوا لأحد الأشخاص واحنا هنتصرف، وبالفعل بعدها بيومين كنت حليت ليهم كل حاجة وبدأوا يقيدوا اللاعيبة».