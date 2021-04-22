شكرا لقرائتكم خبر عن مالك شفيلد يونايتد: أنا مشجع لنادي الزمالك والوكالات قتلت المنافسة لصالح الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شفيلد الانجليزي، إنه متابع جيد للدوري المصري منذ 30 عامًا.

وأكمل: «أنا مشجع للزمالك في مصر وأعاني في الحقيقة، في السابق كان الدوري به أندية الزمالك والاهلي والترسانة والاتحاد والاسماعيلي والاولمبي وجميعها أندية عريقة عكس الاّن».

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «كل الاندية كانت تضم لاعبين كبار، وبعد ذلك بدأت جميع الأموال تحول إلى النادي الأهلي فقط».

وأنهى الأمير عبدالله بن مساعد: «وبمرور الوقت، دخلت جميع الوكلات لخدمة الاهلي وكانت هنا نقطة التحول حتى في الفروقات بين الزمالك والأهلي حينما تعطي لفريق 100 مليون وفريق اخر 30 مليون، ومن ثم قتل المنافسة على الدوري المصري لصالح الأهلي».