شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يعلق على وقوع منتخب مصر الأولمبي في مجموعة الموت بأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق رمضان صبحي، لاعب نادي بيرامديز وقائد منتخب مصر الأولمبي، على وقوع المنتخب المصري في «المجموعة الموت» بأولمبياد طوكيو بجانب كل من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وقال صبحي، في تصريحات مصورة على الحساب الرسمي لناديه على «تويتر»: «المجموعة صعبة بس تقريبًا الـ 16 منتخب اللي موجودين هيبقوا صعبين جدًا، أي كان أنت اتحطيت مع مين، بس إنت دلوقتي محطوط قدام أسامي كبيرة، سواء إسبانيا أو الأرجنتين أو أستراليا كلها منتخبات كبيرة يعني، بس إن شاء الله اللاعيبة بتاعتنا والجيل بتاعنا قادر إن هو يعدي المرحلة دي ويوصل لأبعد مكان».

وأضاف: «كلمة أداء مشرف مكنتش بحبها شوية لكن إن شاء الله إحنا نحاول نوصل للدور اللي بعد كده مع اللاعيبة والجهاز الفني وكابتن شوقي. معانا جهاز على أعلى مستوى طبعًا وكابتن شوقي على طول وهو قاعد معانا بيتكلم معانا في الإيجابيات ومن زمان قبل البطولة اللي كانت في مصر كابتن شوقي كان على طول كلامه معانا هدفه على البطولة دي».

واختتم: «إن شاء الله إحنا هنروح نعمل أداء مشرف، وأتمنى طبعًا إن إحنا، مش عايزين نسبق الآوان، بس نتمنى إن إحنا نتمنى إن إحنا نروح ونعمل ماتشات كويسة ونموت نفسنا، كعادة الجيل ده، ومصر كلها شافت، وبعد كدة نفكر في الخطوة اللي بعد كده».