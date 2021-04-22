شكرا لقرائتكم خبر عن فشل الانقلاب.. 5 أسباب أدت إلى انهيار حلم دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد احتجاجات شديدة من المشجعين، قررت أندية الدوري الإنجليزي التي انضمت في البداية إلى دوري السوبر الاوروبي الانسحاب من المنافسة المثيرة للجدل. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما هي التداعيات على الأندية الـ 12.

يجب منح الفضل للجماهير، بينما سيكون التركيز الآن على مالكي الأندية الذين قرروا المشاركة في دوري السوبر الأوروبي. تخضع شخصيات مثل ستان كرونكي لاعب أرسنال وجلايزرز مانشيستر يونايتد وجون هنري لاعب ليفربول لتدقيق شديد في الوقت الحالي.

هذا بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن كرة القدم مخصصة للجماهي، واللعبة لا شيء بدونهم.

نلقي الآن نظرة على الأشياء الخمسة التي أدت إلى سقوط مشروع دوري السوبر الأوروبي.

5- حرب مع منظمات كرة القدم المختلفة:

بدأت الحملة على الفور تقريبًا بعد إعلان دوري السوبر الأوروبي. كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غاضبًا، وقد أوضح الرئيس ألكسندر تشيفرين أفكاره حول المنافسة بشكل كبير.

وقال «سنتخذ كل العقوبات التي نستطيع وسنبلغكم بمجرد حصولنا على إجابة واضحة. رأيي هو أنه في أسرع وقت ممكن، يجب منع اللاعبين من جميع مسابقاتنا».

أضاف قائلًا «هذه الفكرة هي بصق في الوجه لجميع عشاق كرة القدم ومجتمعنا. لن نسمح لهم بأخذ هذا منا اطلاقًا».

كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا شديد اللهجة، وكانت هناك تقارير تفيد بإزالة الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من الدوريات الخاصة بكل منها.

حتى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أعرب عن استيائه، وسلط الضوء على خطورة الوضع. كل هذا الضغط كان لا بد أن ينجح.

4- بيانات الأندية من خارج دوري السوبر الأوروبي:

كان غضب الأندية المُختلفة من خارج دوري السوبر الأوروبي واضحًا للغاية، حيث تراوحت ردود الفعل المُختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي من خيبة الأمل إلى الغضب الصريح.

وبسخرية شديدة توج ولفرهامبتون واندررز نفسه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/19، بعد أن احتل المركز السابع خلف الأندية المُشاركة في دوري السوبر الأوروبي

أصدرت أندية مُختلفة تصريحات عبرت عن غضبها واستيائها من إنشاء المسابقة.

كانت هناك تقارير تفيد بأن الأندية من خارج المسابقة الجديدة تُريد أن تخرج أندية دوري السوبر الأوروبي من دوريها، وكان هذا رد الفعل العنيف بمثابة تذكير بأن المال ليس هو كل شيء ونهاية كل شيء.

3- تصرفات اللاعبين:

نشر أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي تدوينة عاطفية يدين فيها إنشاء دوري السوبر الأوروبي، وقام العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين بدورهم أيضًا.

أوضح ماركوس راشفورد، لوك شو، ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وزميلهم برونو فرنانديز مشاعرهم، في حين تم مشاهدة خطاب جاري نيفيل العاطفي حول هذا الموضوع على نطاق واسع. دعا قائد ليفربول جوردان هندرسون إلى لقاء قادة الدوري الإنجليزي الممتاز ونشر أفكاره بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

عبّر ريتشارليسون لاعب إيفرتون، ودانييل بودينس لاعب ولفرهامبتون، ومدافع ليفربول السابق ديان لوفرين، وظهير أتالانتا الإيطالي الأيسر روبن جوسينز، ولاعب وسط أرسنال وريال مدريد السابق مسعود أوزيل عن استيائهم من دوري السوبر الأوروبي.

2- مقابلة فلورنتينو بيريز:

أجرى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري الأوروبي الممتاز، مقابلة مثيرة للجدل مع البرنامج الشهير في إسبانيا «الشيرنجيتو» أول أمس، مما زاد من الخلاف بين الجماهير ومالكي الأندية.

صرح بيريز أن المشجعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا لم يكونوا مهتمين بكرة القدم واقترح أن تقليص الدقائق في كرة القدم يمكن أن يكون حلاً محتملاً. قوبل هذا بانتقاد واسع النطاق.

وأوضح أيضًا إن الأندية خسرت الكثير من الأموال في المواسم الأخيرة، وكان دوري السوبر الاوروبي هو الطريق الصحيح لإعادة إحياء كرة القدم.

وقال بيريز: «لا أحد يهتم بدوري أبطال أوروبا حتى ربع النهائي. ما الذي يولد أكبر قدر من الاهتمام؟ دع العظماء يلعبون. نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل هذه الرياضة. لقد فقد دوري الأبطال جاذبيته، لقد أنشأنا دوري السوبر الأوروبي لإنقاذ كرة القدم. علينا تغيير شيء ما لجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية على المستوى العالمي».

بلا شك أدت مقابلة بيريز إلى تسريع الاحتجاجات، حيث لجأ المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم.

1- احتجاجات الجماهير

الشيء الوحيد الذي تسبب حقًا في سقوط دوري السوبر الأوروبي كان احتجاجات المشجعين.

خرج المشجعون إلى الشوارع للاحتجاج على إنشاء دوري السوبر الاوروبي. شهدت مباراة ليفربول مع ليدز يونايتد أن المشجعين يحاولون منع حافلة الريدز من دخول طريق إيلاند. لعب مشجعو تشيلسي دورهم أيضًا، مما أجبر بيتر تشيك على مواجهتهم خارج ستامفورد بريدج.

كرة القدم هي لعبة للجماهير. الوحيدة التي تظهر ضد جشع مالكي الأندية ستكون بمثابة تحذير لأصحاب الأندية قبل القيام بأي محاولة أخرى مثل دوري السوبر الأوروبي مرة أخرى.