شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوافق على رحيل عواد فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، الضوء الأخضر لرحيل محمد عواد، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما طلب اللاعب الرحيل عقب خروجه من حسابات الجهاز الفنى منذ فترة طويلة، في حين يسعى اللاعب للمشاركة في المباريات بعدما ابتعد عنها لأسباب فنية منذ أن كان يتولى الصربى ميتشو مهمة القيادة الفنية للقلعة البيضاء في الموسم الماضى، وتلقى اللاعب عرضين من بيراميدز والإسماعيلى الذي يسعى لإعادة اللاعب مرة أخرى، ولكنه لم يحسم وجهته حتى الآن، لاسيما بعدما كلف وكيله بالبحث عن عرض خليجى بعدما خاض اللاعب تجربة احترافية قصيرة في السعودية قبل أن ينضم لنادى الزمالك.

يأتى ذلك في الوقت الذي دخل فيه أحمد النادى، لاعب وسط غزل المحلة، ضمن ترشيحات الجهاز الفنى للزمالك، من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية، لتدعيم خط الوسط، في ظل غموض موقف فرجانى ساسى من التجديد واقترابه من الرحيل عن التواجد في ميت عقبة، بسبب عدم الوصول لاتفاق مادى حتى الآن بينه وبين مسؤولى اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك بقيادة عماد عبدالعزيز.

كارتيرون أثناء إلقاء التعليمات قبل مباراة الإنتاج الحربى

أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون ترحيبه بالتعاقد مع لاعب وسط نادى غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب منذ انطلاق الموسم الحالى، والتى كان آخرها تسجيل هدف قاتل في مرمى بيراميدز في المباراة الماضية للفريق ليخطف تعادلا مثيرا من الفريق السماوى بعد أن كان فريقه متأخراً بهدفين مقابل هدف.

فيما تراجع محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن فكرة الاستقالة من منصبه التي كانت تسيطر عليه خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك عن تراجع محمد أسامة عن رغبته في الرحيل بعدما كان قد استقر على تقديم استقالته، وأضاف المصدر أن سبب تفكير أسامة في الرحيل هو شعوره بالضيق من بعض التصرفات داخل النادى، وتحديدا الفريق الأول، بخلاف تأخر بعض مستحقاته المالية مثل راتب شهرين مكافآت المباريات السابقة. من جهة أخرى، يستعد مجلس الإدارة لصرف جزء من مستحقات لاعبى الفريق الكروى، خلال ساعات قليلة، بعد صرف المكافآت المتأخرة قبل مباراة القمة أمام الأهلى، حيث سيقوم المجلس الأبيض بصرف المستحقات وفقا للاتفاق السابق مع اللاعبين رغم خسارة مباراة القمة بهدفين لهدف.