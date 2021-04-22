شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى ريال مدريد، الإسبانى، توقيع عقد جديد مع لاعبه الدولى الكرواتى لوكا مودريتش.

وانضم مودريتش، البالغ عمره 35 عاما، إلى ريال مدريد في 2012، قادما من توتنهام هوتسبير، مقابل 35 مليون يورو، وفاز مع الريال بلقب دورى أبطال أوروبا 4 مرات، والدورى الإسبانى مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 4 مرات.

كما فاز اللاعب الكرواتى بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2018.

وكان ريال مدريد انتزع صدارة ترتيب الدورى الإسبانى لكرة القدم «مؤقتاً» بفوزه الكبير على مضيفه قادش 3 / صفر، أمس الأول، في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

ورفع الريال رصيده إلى 70 نقطة في المركز الأول، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، المتساوى معه في نفس الرصيد.

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن هناك أصوات من داخل بعض الأندية تعالت وطالبت بضرورة معاقبة ريال مدريد ويوفنتوس قائدى التمرد على خلفية أزمة دورى السوبر الأوروبى.

قالت صحيفة «Gazzetta»، الإيطالية، فإن بعض الأندية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم تطالب بمعاقبة ريال ويوفنتوس، قائدى التمرد، مضيفة أنه تم اقتراح عام من الاستبعاد من دورى أبطال أوروبا.

كانت محكمة في مدريد قد أصدرت قرارًا بمنع كل من الفيفا واليويفا والليجا واتحاد كرة القدم في إسبانيا، من اتخاذ أي إجراء ضد الفرق المشاركة في دورى السوبر الأوروبى، وأيضًا منع كل هذه الأنظمة من اتخاذ أي إجراء بشأن معاقبة اللاعبين الذين يشاركون في هذه البطولة.

بينما أكد رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة القدم جابرييلى جرافينا عن معاقبة ميلان يوفنتوس والإنتر، بأنه لا توجد محاكمة ولا عقوبة لفكرة لم تتم الموافقة عليها، ولكننا سنفعل ذلك من خلال العدالة الرياضية في حالة تجسيد المبادرات التي تخالف القواعد.