شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان فى مواجهة صعبة أمام الجونة بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الجونة، نظيره أسوان، في التاسعة والنصف مساءً، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر. يطمح أبناء علاء عبدالعال إلى مواصلة مفاجآتهم بالموسم الجارى، والتأهل على حساب الفريق الساحلى، حيث يقدم الفريق الجنوبى نتائج مميزة في بطولة الدورى هذا الموسم.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة، حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في مثلها وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً أخرى.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الجونة اللقاء طامعًا في تحقيق الفوز على أسوان، مستغلًا خبرات بعض نجومه في مواصلة المشوار نحو أدوار متقدمة في بطولة كأس مصر هذا الموسم، حيث يرغب في الوصول إلى المربع الذهبى.

ويسعى رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة، إلى تحقيق إنجاز هذا الموسم بعد البداية المميزة له في بطولة الدورى هذا الموسم، ولكن نتائج الفريق الساحلى تراجعت خلال الفترة الأخيرة.