شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب داخل النادى الأهلى، بعد الخسارة من سموحة 1-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول، والمؤجلة من الجولة الـ11 للدورى الممتاز، وقررت إدارة النادى تجميد مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة.

وانتقدت لجنة التخطيط طريقة وأداء اللاعبين خلال شوطى المباراة، كما انتقدت تمسك بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بإشراك محمد الشناوى، حارس الفريق، في اللقاء، خصوصا أنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا.

فيما استقر موسيمانى على استبعاد أليو ديانج، من مباراة إنبى المقررة غداً السبت، بالدورى، وذلك بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته في مباراة سموحة. ويخضع اللاعب لفحص طبى للوقوف على درجة الإصابة والبرنامج العلاجى المناسب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعى. وكان ديانج قد خرج مصابًا في الشوط الثانى من مباراة سموحة، بعد أن فضل الجهاز الفنى استبداله تجنبًا لتفاقم إصابته.

وأغلق الجهاز الفنى صفحة مباراة سموحة، للتركيز والاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل الفريق، أن على معلول، وجونيور أجايى، لاعبى الفريق، سيعودان للمشاركة في تدريبات الأهلى الجماعية، مطلع مايو المقبل، عقب تعافيهما من الإصابة التي ألمت بهما في العضلة الخلفية، بعد التأكد من جاهزيتهما الطبية الكاملة قبل الدفع بهما في المباريات، بعد إنهاء برنامجهما التأهيلى.

وأكد المصدر أن معلول وأجايى قطعا شوطا كبيرا في برنامجهما التأهيلى، حيث بدأ معلول مرحلة الجرى حول الملعب، ومن ثم تدريبات الكرة وينتظر المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، فيما يواصل أجايى التأهيل من إصابته قبل العودة للتدريبات الجماعية.

من جانبه، قال موسيمانى إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام سموحة، وتميزت المباراة بالقوة، ولم يكن الفريق موفقًا، وأهدر العديد من الفرص، وكان هناك بعض الأخطاء الفردية والجماعية.

وأوضح أن الأهلى بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباريات الماضية، وفقد عددًا من اللاعبين بسبب الإصابات، واضطر إلى إجراء تبديلات اضطرارية، وكان يمكن أن ينهى المباراة مبكرًا في الكرة التي لاحت لأفشة، خاصة أن سموحة كان يلعب على الكرات المرتدة.

ورفض المدير الفنى للأهلى تحميل مسؤولية هدف فوز سموحة للحارس محمد الشناوى، وقال إنه لا يستطيع توجيه اللوم للشناوى على الهدف.

وأكد أنه استطلع رأى الشناوى بشأن جاهزيته لخوض لقاء سموحة بعد ساعات من تعافيه من فيروس كورونا، موضحا أن حارس الأهلى أكد استعداده التام للمشاركة.

وأضاف «الشناوى حارسنا الأول ومن الطبيعى أن يشارك بمجرد التأكد من جاهزيته، ولا ألومه على الهدف القاتل».

وأكد موسيمانى أن فريقه لم يكن يملك الطاقة الكافية لخوض هذه المباراة الصعبة بعد أقل من 72 ساعة من مواجهته القوية ضد الزمالك.

وتابع: «لم نبدأ بالقوة المعتادة، وارتكبنا أخطاء فردية وجماعية عدة، لكن الفريق يتأثر أيضا بالغيابات المتتالية وخلال المباراة فقدنا أليو ديانج وأيمن أشرف للإصابة، ولدينا حالة إجهاد واضحة».

وأكد أن بدر بانون، مدافع الفريق، أكمل اللقاء مصابا، ورفض الخروج من الملعب أو تغيير مركزه، موضحاً أنه لن يتحجج بالإصابات ويتقبل الهزيمة.