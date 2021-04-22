شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: حسام حسن بـ5 ملايين دولار.. ولولا الظلم التحكيمى لنافس سموحة على القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كافأ فرج عامر، رئيس نادى سموحة، لاعبى الفريق الكروى الأول، بعد الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ورفع بها النادى السكندرى رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس.

وقال فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إلحاق أول هزيمة ببطل إفريقيا في الدورى إنجاز كبير لسموحة ويؤكد أنه على الطريق الصحيح لاعتلاء المكانة التي يستحقها بين الكبار.

وأضاف رئيس النادى: إبعدوا عنا التحكيم وسننافس على القمة، فالفريق تعرض لظلم تحكيمى تسبب في خسارته 9 مباريات أبرزها سموحة والاتحاد والمحلة في الجولة الأولى، وتابع: لو تواجدت عدالة تحكيمية في المواجهات المقبلة سموحة سينافس الأهلى والزمالك.

وأكد فرج عامر أنه يحب الأهلى كمشجع، ولكن بعيدا عن مواجهات سموحة، والتى ينحازا فيها تماما لناديه، مشيرا إلى أنه بعد إطلاع أحمد سامى، المدير الفنى، له على خطة المباراة كان واثقا من فوز الأمواج الزرقاء، وهو ما جعله يشبه مواجهة الفريقين بمواجهات الشقيقتين «ويليامز» في التنس.

وشدد على أنه لا يعادى الزمالك وتربطه علاقة قوية بمسؤوليه، وأنه يدعمه في أي مواجهة خارجية يخوضها.

وفجر فرج عامر مفاجأة بشأن حسام حسن بالتأكيد على أن سعره سيصل إلى 5 ملايين دولار إذا تم حساب المليون دولار التي سيحصل عليها قيمة إعارته إلى أهلى طرابلس الليبى لمدة 7 مباريات فقط، فضلا عن 4 ملايين دولار التي عرضها أحد الأندية السعودية لضمه بصفة نهائية بداية الموسم، وأشار إلى أنه بالفعل تلقى عرضا منذ فترة من أحد أندية الدورى المصرى قرابة 40 مليون جنيه وأنه سيتم البيع لأعلى عائد.