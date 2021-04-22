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خورفكان يكسب كلباء ودياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

فاز خورفكان على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين دون رد خلال المباراة الودية التي جمعتهما الأربعاء على ملعب كلباء، ضمن تحضيرات الفريقين لما تبقى من مباريات في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي الذي يستأنف في الثالث من الشهر المقبل، سجل للنسور البرازيلي باولينيو وخلفان النوبي، وحرص مدربا الفريقين على إشراك أكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزية الجميع.

يذكر أن نمور كلباء يقدم أفضل مواسمه في دوري المحترفين عبر احتلاله المركز السابع برصيد 35 نقطة، كأعلى حصاد في تاريخ مشاركاته بالمحترفين، فيما نجح أبناء الخور في تأمين البقاء بعد أن جمع الفريق حتى الآن 21 نقطة في المركز العاشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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