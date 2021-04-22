شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يكسب كلباء ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

فاز خورفكان على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين دون رد خلال المباراة الودية التي جمعتهما الأربعاء على ملعب كلباء، ضمن تحضيرات الفريقين لما تبقى من مباريات في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي الذي يستأنف في الثالث من الشهر المقبل، سجل للنسور البرازيلي باولينيو وخلفان النوبي، وحرص مدربا الفريقين على إشراك أكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزية الجميع.

يذكر أن نمور كلباء يقدم أفضل مواسمه في دوري المحترفين عبر احتلاله المركز السابع برصيد 35 نقطة، كأعلى حصاد في تاريخ مشاركاته بالمحترفين، فيما نجح أبناء الخور في تأمين البقاء بعد أن جمع الفريق حتى الآن 21 نقطة في المركز العاشر.