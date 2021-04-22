شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي والنادي البحري وجامعة دبي يطلقون مبادرة «معاً لنتعافى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجز نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنفيذ وتسجيل مواد إعلامية ترويجية دعماً لمبادرات التوعية بأهمية أخذ لقاح «كوفيد 19» وذلك دعماً لجهود القيادة العامة لشرطة دبي التي طرحت حملة «معاً لنتعافى» استلهاماً لدورها الرائد في المجتمع وفي إطار الجهود القائمة من أجل المحافظة على سلامة المجتمع والصحة العامة.

وتأتي هذه المبادرة المجتمعية من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجاوباً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتعليمات الجهات المسؤولة في الدولة وإمارة دبي من أجل تضافر الجهود وتحقيق المصلحة العامة وحث شرائح المجتمع على الوقاية، وذلك في إطار التنسيق القائم بين الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية

وشارك في العمل الترويجي دعماً لحملة معاً لنتعافى ضباط وأفراد من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي وطلاب من جامعة دبي إضافة إلى منتسبي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وعكف على إعداد وإنتاج العمل فريق من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتم التصوير بمقر النادي.

وكشف محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن هذا العمل الكبير يأتي تجاوباً مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعماً لحملة القيادة العامة لشرطة دبي «معاً لنتعافى» من أجل حث أفراد المجتمع لأخذ لقاح كورونا كوفيد 19 مبيناً أن النادي حريص دائماً على المشاركة دعم الجهود الرامية لحماية المجتمع وتحقيق رؤية وأهداف مؤسستنا الحكومية والوطنية.

ووجه محمد عبدلله حارب الشكر الجزيل إلى الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي والى اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والرائد أحمد خليفة آل مزينة على الجهود الكبير والتعاون والثقة المتبادلة في إنجاز وإتمام هذه المبادرة والتي نأمل أن تكون مساهمة متجددة لدعم الجهود الوطنية الحثيثة لمحاصرة هذا الوباء واستكمال مرحلة التعافي.

كما حرص المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر الجزيل إلى جامعة دبي الصرح التعليمي العملاق في لؤلؤة الخليج والتي حرصت على المشاركة في إنتاج المحتوى الترويجي للمشاركة في حملة القيادة العامة لشرطة دبي «معاً لنتعافى» مثمناً متابعة ودعم سعادة الدكتور عيسى محمد البستكي رئيس الجامعة.

وقال الرائد أحمد خليفة آل مزينة من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ إن حملة «معاً لنتعافى» مبادرة مجتمعية طرحتها القيادة العامة لشرطة دبي من أجل حث أفراد المجتمع على أخذ لقاحات كوفيد 19 في إطار المساعي للحد من انتشار الفيروس، مبيناً أن دولتنا ومن خلال اهتمام قيادتنا الرشيدة قامت بتشجيع أفراد المجتمع وتوفير اللقاح وبشكل مجاني.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومتابعة اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ أطلقت حملة «معاً لنتعافى» وقد وجدت التجاوب من كل المؤسسات خلال الفترة الماضية وما تزال تواصل جهودها من أجل ضمان وصول رسالتها إلى الجميع، مشيداً بدور نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجامعة دبي في إنجاح المبادرة.

وأكد الدكتور ناصر المرقب نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الإدارية على أهمية الدور المجتمعي للجامعات والتي تحرص جامعة دبي على القيام به وعلى أهمية أخذ لقاح «كوفيد 19» مشيراً إلى دور الأسرة والمدرسة والجامعة في نشر التوعية والثقافة الصحية لدى الأبناء باتباع السلوكيات والممارسات الصحية السليمة، وذلك للمساهمة في تحصين المجتمع بكافة فئاته من العدوى والحد من انتشار الفيروس تمهيداً للقضاء عليه.

وأكد أهمية تكثيف التوعية للالتزام بالإجراءات الوقائية كدرع وقاية من الأمراض الموسمية والمعدية، مشيراً إلى أن هذا لا يتم إلا من خلال تكاتف مؤسسات المجتمع المعنية لإيجاد جيل ومجتمع واعٍ ومثقف بطبيعة هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن التراخي في الالتزام الحقيقي بهذه التعليمات من قبل أي فرد يشكل خطراً قد يعرض أفراد عائلته والمقربين له للإصابة بالفيروس، وهذا يستلزم استشعار حجم المسؤولية الوطنية والوعي بنتائج عدم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية إضافة إلى أخذ اللقاح المناسب.