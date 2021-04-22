شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات مثيرة في ختام الجولة الثالثة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن أجواء رمضانية متميزة، اختتمت الأربعاء الجولة الثالثة من «دوري أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، والتي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بمشاركة لافتة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة، وسط إجراءات احترازية صارمة.

وشهدت الجولة الثالثة منافسات حامية في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً).

وقدمت اللاعبات المشاركات في المنافسات أداء قوياً، وأظهرن مستويات متقدمة من الجاهزية، علماً بأن عدداً كبيراً منهن شاركن وتفوقن في منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت بداية الشهر الجاري.

وعلى غرار الجولات السابقة واصلت لاعبات أندية الوحدة والجزيرة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية – تيم 777 تفوقهن خلال منافسات الجولة الثالثة، وتتقدمن بثبات نحو طريق التتويج بنهاية الدوري.

وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت لاعبات الوحدة في حصد 5280 نقطة ما وضعهن في المركز الأول، بينما سجل «بالمز الرياضية تيم 777» 4240 نقطة في المركز الثاني، وحصدت لاعبات نادي الجزيرة المركز الثالث بتسجيلهن 3230 نقطة.

وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً تمكنت لاعبات نادي العين من الوصول إلى 6240 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 5000 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بتسجيلهن 2620 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجلت لاعبات الوحدة 6750 نقطة لتحصد المركز الأول، بينما سجلت لاعبات العين 3670 نقطة خولتهن الحصول على المركز الثاني، وحلت لاعبات بالمز الرياضية تيم 777 في المركز الثالث بتسجيلهن 2330 نقطة.

وعبر العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اعتزازه بالمستوى التي بدت عليه المنافسات، وأداء اللاعبات في الجولة الثالثة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو، مؤكداً حرص الاتحاد على تقديم الدعم اللامتناهي للمرأة لتتميز في مختلف المحافل والساحات الرياضية وصولاً إلى العالمية.

وأوضح أن أجواء الحماسة التي طغت على منافسات هذه الجولة، تعكس التطور الملحوظ في أداء اللاعبات المشاركات والتقنيات المتقدمة اللاتي استخدمنها في نزالات اليوم مقارنة بالجولات الماضية من البطولة، حيث يعد هذا التطور في المستوى نتيجة طبيعية لاحتكاكهن بنخبة لاعبات العالم خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت مؤخراً في أبوظبي.