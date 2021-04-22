شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الهيل مدرباً لزاخو العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الهيئة الإدارية لنادي زاخو الرياضي العراقي، تعاقدها مع المدرب عبد الوهاب أبو الهيل لقيادة فريقها الكروي الأول، خلفاً للمدرب السابق سامي بحت الذي قدّم استقالته من تدريب الفريق بسبب تدخلات في عمله، كما أعلن حينها.

وقال إدريس كوجر أمين سر نادي زاخو الرياضي، إن إدارة النادي قد تعاقدت بشكل رسمي مع عبد الوهاب أبو الهيل لقيادة فريقها الكروي لما تبقى من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح أن الإدارة اختارت أبو الهيل، من بين مجموعة واسعة من المدربين المحليين؛ لأنه من المدربين الجيدين، وكانت له نجاحات مميزة في الدوري اللبناني، فضلاً عن تاريخه الكروي المميز بعد أن كان يمثل عموداً أساسياً للمنتخبات العراقي لمدة طويلة في تسعينات القرن الماضي، وكذلك في بدايات القرن الجديد.

وتابع أن المدرب عبد الوهاب أبو الهيل سيبدأ مهمته التدريبي مع فريق زاخو اعتباراً من الجمعة.

يذكر أن أبو الهيل كان مدرباً لفريق الأنصار اللبناني في هذا الموسم وحقق معه نتائج جيدة، لكنه استقال.