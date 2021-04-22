بطولة ألمانيا: الأندية ستدخل في "معسكرات تدريبية صحية" في آخر مرحلتين

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برلين: أعلنت رابطة الدوري الالماني لكرة القدم الخميس أنها ستضع أندية الدرجتين الاولى والثانية في "معسكرات تدريبية صحيّة" في آخر مرحلتين من الدوري لضمان انتهاء المباريات في الوقت المحدد.

واتُخذ هذا القرار تفاديًا لأي تأجيل محتمل للمباريات في حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين وأعضاء الاجهزة الفنية ولضمان نهاية الموسم في موعده المحدد قبل انطلاق كأس أوروبا في 11 حزيران/يونيو.

وستدخل الاندية الـ36 في المعسكرات من 12 حتى 23 أيار/مايو، حيث قررت الرابطة تشديد القيود الصحيّة، في وقت تشهد فيه البلاد موجة ثالثة من كوفيد 19.

ولاقت الفكرة ترحيب الأندية حيث رأى نائب رئيس بايرن ميونيخ يان كريستيان دريسين أن "هذا يخلق أجواء ملائمة لضمان تنظيم المباريات في الدرجتين الاولى والثانية(...)على الصحة أن تشكل دائمًا الاولوية".

فيما اعتبر مدرب فرايبورغ كريستيان شترايش أن هذه الخطوة "منطقية وصحيحة"، وشاطره الرأي نظيره في أوغوسبورغ هايكو هيرليش معتبرًا أنها "تقلل من المخاطر".

وأخلّ هيرليش بالقواعد الصحية الصارمة للبوندسليغا في أيار/مايو الماضي بعد مغادرته فندق الفريق لشراء معجون للأسنان، حيث أقرّ بخطئه واستُبعد من مباراة فريقه الاولى بعد الاستئناف إثر توقف شهرين في الموسم الفائت.

وجاء في بيان الرابطة "تعمل +المعسكرات التدريبية الصحية+ على تأمين إقامة المباريات، خاصة مع الأخذ في الاعتبار ضغط الجدول نظرًا لانطلاق كأس أوروبا في أعقاب الموسم".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر هرتا برلين للدخول في حجر لمدة أسبوعين الخميس الفائت بعد إصابة العديد من عناصره بكوفيد 19.

وعلى هرتا أن يخوض ست مباريات خلال 19 يومًا الشهر المقبل، بما فيها ثلاث تأجلت خلال الحجر.

وقبل بدءالعزل في المعسكرات، على اللاعبين والمدربين أن يدخلوا في "شبه حجر صحي" بدءًا من الثالث من أيار/مايو حيث سيُسمح لهم بالذهاب فقط من والى المنزل والتدريبات "لتخفيف الاحتكاك وخطر الاصابة".