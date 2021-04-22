شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد..مصر تسحق كوريا الجنوبية 10/0 بسداسية مصطفى رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن

انجاز كبير سجله لاعبى المنتخب الاولمبى فى اولمبياد طوكيو 1964، عندما تغلب على كوريا الجنوبية بنتيجة 10/0 سجل الأهداف مصطفى رياض سداسية و محمد صديق ورفعت الفناجيلى وكمال عتمان ورفعت حسن .

المباراة أقيمت بملعب تشيتشيبونوميا وشهدت حضور مايزيد عن 16 الف متفرج

رفعت مصر رصيدها إلى ثلاث نقاط لتبلغ الدور ربع النهائي بفارق الأهداف عن البرازيل.

ورغم قوة الفراعنة الا انهم خسروا فى مباراة المركز الثالث أمام المانيا الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتكتفى بالمركز الرابع.

ولم تحقق البعثة المصرية اى ميداليات فى هذه الدورة رغم مشاركتها في هذا الأولمبياد ببعثة مكونة من 73 رياضيا.