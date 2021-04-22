شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى عن مجموعة مصر بالأولمبياد: هنموت نفسنا ومبحبش "الأداء المشرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رمضان صبحى نجم المنتخب الأوليمبى على مجموعة الفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتى يشارك فيها المنتخب الوطني بقيادة المدرب شوقي غريب، مؤكدا أنها صعبة والمنافسة فيها لن تكون سهلة.

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 والتى أجريت فى مقر "الفيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية منتخب الفراعنة، بعد نجاحه في الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة تحت 23 عاما فى مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا.

قال رمضان صبحى في تصريحات للموقع الرسمي لناديه بيراميدز إنه لايحب كلمة الأداء المشرف مؤكدا أنه سيسعى مع زملائه لتخطى دور المجموعات والصعود للدور المقبل لافتا إلى أن مدربهم شوقى غريب دائما ما يساندهم ويحفزهم : متابعا:" هنتموت نفسنا وهناخدها خطوة بخطوة".

وتحدث صبحى عن فريقه بيراميدز قائلا:" وصلنا الموسم الماضي للدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ولم يحالفنا الحظ والنسخة الحالية احنا مركزين وهدفنا الوصول إلى أبعد نقطة وكل زملائى في الفريق على قلب رجل واحد".

وكان من المفترض أن تقام الأولمبياد الصيف الماضى، إلا أنها تأجلت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتنطلق أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهى فى 8 أغسطس، على أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية مباشرة.

ويضم التصنيف الأول كلا من اليابان صاحبة الضيافة، بالإضافة لمنتخبات البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية، وفي المستوى الثاني تأتي منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا، ويتواجد المنتخب الوطني في التصنيف الثالث مع نيوزيلندا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، وفي المستوى الرابع والأخير، تأتي منتخبات السعودية وأستراليا وفرنسا ورومانيا.

ونجح المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في التأهل لدور الألعاب الأوليمبية بطوكيو في الصيف المقبل، وذلك بعدما توج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر خلال عام 2019، حيث نجحت مصر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بعد التمديد للأشواط الإضافية، وسجل كريم العراقي ورمضان صبحي ثنائية الفراعنة في هذه المباراة.

وكان آخر ظهور لمنتخب مصر في أولمبياد لندن 2012، حقق خلاله فوزا وحيدا بجانب تعادل وحيد، وخسارة في مباراتين، ولم تشارك مصر أي منافسات كرة قدم للأولمبياد نسخ 2000، 2004، 2008، وكذلك 2016.